Una ragazza di 22 anni, che nel 2023 ha accusato due uomini di violenza sessuale e revenge porn, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La vittima ha inviato un ricorso alle autorità internazionali, contestando le risposte ricevute nel procedimento legale in Italia. La sua scelta rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

La ventiduenne che nel 2023 denunciò Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni per violenza sessuale e revenge porn ha deciso di spostare la battaglia legale su scala internazionale. La giovane ha infatti affidato al legale Stefano Benvenuto il compito di presentare un ricorso presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, contestando l’archiviazione delle accuse di violenza sessuale decisa dai magistrati italiani dopo la richiesta dei pm. L’iter giudiziario tra sentenze e ricorsi internazionali. Il percorso legale si divide in due binari distinti. Da una parte, la questione relativa alla violenza sessuale, che vede ora coinvolta la suprema Corte internazionale a causa del disaccordo con la decisione del gip italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso La Russa: la vittima sfida l’Italia con il ricorso alla Cedu

Caso La Russa jr, proscioglimento per il revenge porn: la ragazza ricorrerà alla CeduLeonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni erano stati accusati da una ragazza prima di violenza sessuale e successivamente di revenge porn.

Caso La Russa jr: la 22enne ricorre alla Cedu e fa appello per revenge porn contro il dj GilardoniLa 22enne che ha denunciato Leonardo Apache La Russa per violenza sessuale ricorre alla Corte europea contro l'archiviazione e fa appello sul revenge...