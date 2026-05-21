Caso Famiglia del Bosco | difesa contesta la consulenza psichiatrica

Nella vicenda giudiziaria riguardante il caso della famiglia del Bosco, si discute sulla validità della consulenza psichiatrica presentata dall’accusa. La difesa ha presentato una contro-relazione di circa 300 pagine, evidenziando le criticità e le eventuali carenze del rapporto. Tra i punti contestati, si sollevano dubbi sulla metodologia adottata e sulla scientificità delle conclusioni. La discussione si focalizza anche su come una consulenza possa essere considerata nulla dal punto di vista legale e scientifico.

? Domande chiave Come può una consulenza psichiatrica essere definita scientificamente nulla?. Quali criticità specifiche emergono dalle 300 pagine della contro-relazione?. Perché la neuropsichiatria infantile ha confermato il legame affettivo dei bambini?. In che modo il trasferimento a Palmoli cambierà il destino dei minori?.? In Breve Consulenti Cantelmi e Aiello hanno depositato contro-relazione di oltre 300 pagine.. La vicenda ha origine nel 2021 con il trasferimento della famiglia nel casolare.. Termine ultimo per il deposito degli atti fissato al 29 giugno.. Michela Vittoria Brambilla ha incontrato i minori nella struttura di provincia di Vasto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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