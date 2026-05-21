Caso El Koudri a Vicenza | il gesto scatenato dalla frustrazione

A Vicenza, si indaga su un episodio legato a un uomo che ha reagito con un gesto impulsivo, scatenato da uno stato di frustrazione. Durante una perquisizione, sono stati trovati circa 120 fogli scritti in arabo nella sua abitazione. Si stanno analizzando anche gli aspetti legati al passato lavorativo del padre, che potrebbero aver influito sul suo stato mentale. Le autorità stanno raccogliendo elementi per comprendere meglio le motivazioni che hanno portato a questo episodio.

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