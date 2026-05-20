Modena El Koudri resta in carcere | Gesto per ora non sembra legato a disturbo psichico

A Modena, un uomo rimane in carcere mentre si valutano le sue condizioni psichiche. La decisione è stata presa sulla base di motivi legati alla possibilità di fuga e al rischio di commettere nuovamente reati. Le autorità hanno deciso di mantenere la detenzione in attesa di ulteriori approfondimenti. Al momento, non ci sono elementi che facciano pensare a un disturbo psichico come causa dei suoi comportamenti. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa di sviluppi nelle indagini.

(Adnkronos) – Pericolo di fuga e rischio di reiterazione del reato. Sono questi i motivi che hanno portato la giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi a convalidare il fermo e confermare il carcere per Salim El Koudri, fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio alla guida della sua auto ha travolto e ferito gravemente sette pedoni in pieno centro a Modena. La giudice ha anche disposto che il 31enne, al quale in passato è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico, venga sottoposto, da parte dell'amministrazione penitenziaria, "a un periodo di osservazione" per vigilare – si legge nel provvedimento della giudice – "sulle condizioni psichiche dell'indagato, con eventuale trasferimento presso Reparti specializzati", da individuarsi a cura della stessa struttura carceraria. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Modena: per la Giudice Gip, El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici

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