La Procura ha chiesto l’archiviazione del caso riguardante la morte di Anna Zilio, dopo aver esaminato i certificati medici che presentavano alcune discrepanze. I sospetti iniziali avevano portato a ipotesi di cause diverse, ma gli accertamenti hanno escluso coinvolgimenti esterni o terze parti. La morte di Alberto Zordan, avvenuta poco prima, era stata collegata a quella di Anna Zilio, ma le indagini hanno chiarito che le cause erano riconducibili a problemi di salute preesistenti.

? Cosa scoprirai Quali discrepanze nei certificati medici avevano alimentato i sospetti iniziali?. Perché la morte di Alberto Zordan era stata collegata a quella?. Come ha fatto una maratoneta così allenata a nascondere la patologia?. Cosa hanno rivelato le analisi sul legame tra i due decessi?.? In Breve Decesso di Alberto Zordan a 15 giorni dal caso Zilio.. Patologia cardiaca rilevata dopo stop sportivo nel 2021.. Atleta gestiva la segreteria del Team Km Sport a San Martino Buon Albergo.. Esclusi legami con altri decessi avvenuti nel medesimo periodo.. La Procura di Verona ha chiesto l’archiviazione per il caso della maratoneta Anna Zilio, la cui scomparsa lo scorso ottobre nella sua abitazione veronese aveva aperto un filone d’indagine per omicidio colposo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Anna Zilio: la Procura chiede l’archiviazione per patologia

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