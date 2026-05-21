caso cospito confermata in secondo grado la condanna di delmastro

In secondo grado, la condanna a otto mesi di reclusione è stata confermata per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia. L’imputato era coinvolto nel procedimento riguardante la divulgazione di segreti d’ufficio legati alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. La decisione è stata comunicata dopo il processo di appello, senza variazioni rispetto alla sentenza di primo grado. La vicenda riguarda le accuse di aver rivelato informazioni riservate durante le indagini.

Condanna a otto mesi confermata anche in appello per Andrea Delmastro, l’ex sottosegretario alla Giustizia imputato per rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito della vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. Lo hanno deciso i giudici della terza Corte d’appello di Roma che non hanno recepito la richiesta della procura generale che per l’esponente di Fdi aveva sollecitato l’assoluzione. Dopo la lettura del dispositivo, Delmastro (che si è dimesso da sottosegretario dopo il caso Bisteccheria) lasciano piazzale Clodio ha detto: «Sicuramente faremo ricorso in Cassazione». Al centro del procedimento ci sono alcune dichiarazioni fatte in... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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