La terza sezione della Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia. La sentenza riguarda il procedimento in cui si contestano all’ex rappresentante istituzionale la diffusione di informazioni riservate sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito. La decisione è stata comunicata dopo il completamento del processo e riguarda esclusivamente l’aspetto della condanna, senza ulteriori riferimenti ad altri provvedimenti o imputazioni.

La terza sezione della Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre due ore di camera di consiglio. Delmastro, presente in aula al momento della lettura del dispositivo, ha lasciato il tribunale subito dopo la pronuncia della sentenza. A difenderlo nel processo è stato l’avvocato Giuseppe Valentino. Nel corso dell’udienza dello scorso 22 aprile, il sostituto procuratore generale aveva chiesto l’assoluzione dell’ex sottosegretario con la formula perché “il fatto non costituisce reato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Cospito, confermata la condanna a Delmastro: 8 mesi di reclusione

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Cospito, confermata in appello la condanna per Delmastro: otto mesi

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