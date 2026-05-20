Caso Cospito confermata in appello la condanna a Delmastro
La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro Delle Vedove, accusato di aver rivelato segreti d’ufficio nel procedimento riguardante Alfredo Cospito. La sentenza riguarda un caso legato a una vicenda di rilievo pubblico e si riferisce alla condotta dell’imputato nel contesto delle indagini e delle comunicazioni ufficiali. La decisione si basa sui fatti contestati e sulla valutazione degli elementi emersi durante il processo in secondo grado.
La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Delmastro Delle Vedove, imputato per rivelazione di segreto d’ufficio nel procedimento legato alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. La decisione è stata presa dai giudici della terza sezione penale dopo circa due ore di camera di consiglio. Presente in aula, Delmastro ha brevemente commentato ai microfoni dei cronisti presenti: "Sicuramente andremo a Cassazione". Nel corso della precedente udienza - datata 22 aprile - la Procura generale aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato - ex sottosegretario alla Giustizia - con la formula "perchè il fatto non costituisce reato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Cospito, confermata in appello la condanna per Delmastro: otto mesi
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