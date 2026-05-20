Caso Cospito confermata in appello la condanna a Delmastro

La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per Andrea Delmastro Delle Vedove, accusato di aver rivelato segreti d’ufficio nel procedimento riguardante Alfredo Cospito. La sentenza riguarda un caso legato a una vicenda di rilievo pubblico e si riferisce alla condotta dell’imputato nel contesto delle indagini e delle comunicazioni ufficiali. La decisione si basa sui fatti contestati e sulla valutazione degli elementi emersi durante il processo in secondo grado.

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