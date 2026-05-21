Un uomo impiegato da un'azienda appaltatrice di Autostrade per l’Italia è deceduto in un incidente avvenuto mentre si trovava in un cantiere lungo un tratto dell’A1, a Caserta. L’incidente si è verificato durante le operazioni di avvio dei lavori e la vittima è stata investita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno accertando le cause dell’accaduto. La procura ha aperto un’indagine per chiarire l’accaduto.

Un dipendente di Geastrade muore investito mentre avvia cantiere su A1, all’altezza del casello di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). L’uomo lavorava per conto di Autostrade per l’Italia e si occupava del montaggio della segnaletica stradale, dello sfalcio e della manutenzione del verde in autostrada. Questa mattina, poco prima dell 8, stava avviando il cantiere sulla sede stradale, quando improvvisamente una macchina lo ha travolto. Secondo una prima ricostruzione,la vittima sarebbe stata sbalzata per diversi metri. L’impatto sarebbe stato talmente forte che il lavoratore ha perso la vita sul colpo. Il conducente del veicolo si è fermato ed ha subito allertato i soccorsi, mentre era ancora in stato di shock. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caserta, muore investito mentre avvia cantiere su A1

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INCIDENTE IN AUTOSTRADA A CASERTA SUD, 18ENNE MUORE DOPO LO SCHIANTO TRA AUTO E MOTO

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