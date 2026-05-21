Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo l'autostrada A1, quando un lavoratore impegnato in un intervento di manutenzione è stato investito da un'auto in transito. L'uomo, dipendente di una società incaricata di lavori sulla strada, è stato colpito mentre si trovava sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per accertare le dinamiche dell’incidente.

Tempo di lettura: 2 minuti Un dipendente della società Geastrade, che lavorava per conto di Autostrade per l’Italia e si occupa del montaggio della segnaletica stradale e dello sfalcio e manutenzione del verde in autostrada, è morto in mattinata, nel tratto casertano dell’A1 all’altezza del casello di Santa Maria Capua Vetere, sulla carreggiata in direzione Nord, dopo essere stato investito da un’auto. Il lavoratore, poco prima delle 8, era sceso dal suo mezzo e stava avviando il cantiere sulla sede stradale, quando è stato colpito in pieno da un’auto che sopraggiungeva, facendo un volo di parecchi metri; il lavoratore è morto sul colpo. Il conducente del veicolo si è fermato ed ha allertato i soccorsi ancora in stato di shock. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avvia cantiere su A1: investito e ucciso da auto in transito

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