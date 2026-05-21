Case Green | la riqualificazione guida il nuovo ciclo del real estate

Le nuove direttive europee stanno spingendo il settore immobiliare verso una fase di riqualificazione, con un impatto rilevante sul valore degli immobili. Le norme richiedono interventi di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, modificando le valutazioni di mercato. Nel frattempo, i modelli finanziari tradizionali, come gli incentivi pubblici, verranno progressivamente sostituiti da nuovi strumenti di investimento privato e finanziamenti alternativi. Questo scenario sta portando a una ridefinizione delle strategie di investimento nel settore immobiliare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui