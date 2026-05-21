Case Green | la riqualificazione guida il nuovo ciclo del real estate

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove direttive europee stanno spingendo il settore immobiliare verso una fase di riqualificazione, con un impatto rilevante sul valore degli immobili. Le norme richiedono interventi di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, modificando le valutazioni di mercato. Nel frattempo, i modelli finanziari tradizionali, come gli incentivi pubblici, verranno progressivamente sostituiti da nuovi strumenti di investimento privato e finanziamenti alternativi. Questo scenario sta portando a una ridefinizione delle strategie di investimento nel settore immobiliare.

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? Punti chiave Come cambierà il valore degli immobili con le nuove direttive europee?. Quali modelli finanziari sostituiranno gli incentivi pubblici per la ristrutturazione?. Perché il condominio deve trasformarsi in un ecosistema integrato?. Come può il risparmio energetico ripagare gli investimenti di riqualificazione?.? In Breve Partecipanti al panel di Rho: Matteo Napoli, Thomas Panozzo e Gaetano Terrasini.. Modello Wegreenit prevede gestione integrata tramite servizio unico smart builder.. Necessità di modelli ESCo per finanziare interventi con risparmi sulle bollette.. Obiettivo decarbonizzazione europeo richiede trasformazione supercondomini in ecosistemi integrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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