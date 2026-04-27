Novara blindata | Tatiana Tolok rinnova e guida il nuovo ciclo
Novara si prepara a una stagione importante nel volley femminile con il rinnovo del contratto della schiacciatrice Tatiana Tolok, che guiderà la squadra almeno fino al 202627. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo fondamentale per il club. La giocatrice, arrivata nelle ultime stagioni, continuerà a vestire la maglia di Novara, rafforzando il progetto tecnico della formazione.
? Cosa sapere La Igor Volley Novara rinnova il contratto della schiacciatrice Tatiana Tolok per la stagione 202627.. La giocatrice russa garantisce continuità tecnica al club in vista del nuovo ciclo agonistico.. La Igor Volley Novara ha ufficializzato il rinnovo di Tatiana Tolok per la stagione 202627, confermando la schiacciatrice russa classe 2003 come pilastro fondamentale del progetto tecnico biancazzurro per l’imminente nuovo ciclo. La decisione del club novarese di blindare uno dei talenti più interessanti del internazionale arriva mentre la società inizia a delineare i contorni della prossima annata agonistica. La ventiduenne, arrivata in Italia nel 2024, rappresenta un elemento di continuità cruciale in un momento di transizione che vedrà la squadra affrontare anche un cambio sulla panchina.🔗 Leggi su Ameve.eu
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