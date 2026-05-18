Mutui la guerra dei tassi | il fisso continua a salire Case green la rata è leggera La nostra guida

In Italia, i tassi dei mutui continuano a salire, con le rate fisse che aumentano di conseguenza. Le banche mostrano una maggiore cautela, mentre le nuove incertezze legate all’inflazione influenzano il mercato. Nel settore delle case green, invece, le rate risultano più leggere, attirando chi cerca soluzioni più economiche. Queste variazioni si verificano in un contesto di cambiamenti costanti nel settore finanziario e immobiliare, con impatti diretti sui potenziali acquirenti e sui mutuatari attuali.

Firenze, 18 maggio 2026 – Mutui tra tassi in movimento, banche più prudenti e nuove incertezze legate all’ inflazione. È questo il quadro che emerge a maggio 2026 per chi sta pensando di acquistare casa o rinegoziare il proprio finanziamento. A fotografare la situazione è Silvano Bartolini, esperto credito di Codacons Toscana, che segnala una nuova stretta del credito da parte degli istituti bancari ed una fase di grande attenzione per le famiglie alle prese con la scelta tra tasso fisso e variabile. Doing taxes Negli ultimi mesi lo scenario è cambiato sensibilmente. Prendendo come riferimento un mutuo medio da 140mila euro della durata di vent’anni, a maggio 2025 un finanziamento a tasso fisso presentava una rata mensile di circa 783 euro con Taeg al 3,10%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Mortgage Rates Jump to 6.38% as War Rattles Housing Market

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