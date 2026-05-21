Case Ater graduatorie congelate dopo la Consulta | cosa cambia per chi aspetta un alloggio

Le graduatorie per le assegnazioni di alloggi Ater in Friuli Venezia Giulia sono state temporaneamente sospese. La decisione arriva in seguito alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il requisito della residenza anagrafica di almeno due anni continuativi. La pubblicazione delle liste, attesa da molte famiglie in lista d’attesa, è stata rinviata senza una nuova data stabilita. La sospensione riguarda tutte le procedure in corso e le assegnazioni future, fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.

Le graduatorie per le case Ater in Friuli Venezia Giulia si fermano. La pubblicazione, attesa da molte famiglie, è stata rinviata a data da destinarsi dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il requisito della residenza anagrafica di almeno due anni continuativi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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