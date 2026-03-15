Micro-case sotto i 20 mq a Milano | l’affare è legale? Cosa cambia dopo il decreto salva-casa e quali sono i rischi per chi compra

A Milano, si sono diffusi immobili di dimensioni inferiori ai 20 metri quadrati, noti come micro-case. Questi spazi, spesso caratterizzati da un lucernario sul soffitto che permette di vedere il cielo, sono al centro di un dibattito sulla loro legalità e sui cambiamenti introdotti dal decreto salva-casa. Chi acquista questi immobili deve fare i conti con i rischi e le nuove normative che regolano questo mercato.

L’unica finestra è un lucernario sul soffitto da cui è impossibile affacciarsi, serve a malapena per guardare dal basso il cielo di Milano, «così bello quand’è bello», per dirla come Manzoni, così «grigio sincero», per dirla come i Delta V in una canzone. Una piastra elettrica e un lavello, un tavolo con due sedie pieghevoli, una scala che porta al soppalco, largo esattamente quanto un letto matrimoniale. Quindici metri quadri in tutto in zona città studi, prezzo di vendita: 149mila euro. Ma se lo cercate tra qualche giorno sui siti di annunci immobiliari (dove al momento di case così piccole ce ne sono più di 40) è probabile che non lo troverete più: le micro-case, a Milano, sono la pezzatura più richiesta, soprattutto da chi è in cerca di un investimento redditizio. 🔗 Leggi su Open.online

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