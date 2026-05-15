Anno 1 n 14 – Mondo ATA Cosa cambia per le assunzioni dopo la sentenza Ue In quali casi si prorogano i contratti di supplenza + graduatorie 24 mesi

Da orizzontescuola.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, una sentenza dell’Unione Europea ha avuto ripercussioni sulle modalità di assunzione nel settore ATA, influenzando le procedure di proroga dei contratti di supplenza e i termini di validità delle graduatorie. La newsletter Mondo ATA si rivolge a chi lavora nelle scuole, a chi è in graduatoria e a chi desidera entrarvi, fornendo aggiornamenti sulle novità legislative e sulle procedure in atto. Le modifiche riguardano specifici casi di proroga e la durata delle graduatorie, con dettagli sulle nuove regole applicabili.

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Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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