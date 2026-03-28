Cascina inaugurati i nuovi giochi al Parco Robinson | area intitolata a Don Vio

A Cascina sono stati aperti i nuovi giochi nel Parco Robinson di Titignano, che ora presenta un'area più colorata e sicura rispetto al passato. La struttura è stata intitolata a Don Romeo Vio, che ha svolto il suo ruolo di curato nel paese per oltre 50 anni. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini.

Il Parco Robinson rinasce più bello, più colorato e più sicuro. È stato inaugurato il nuovo parco giochi di Titignano, intitolato a Don Romeo Vio che è stato il curato del paese per oltre 50 anni. Tantissimi bambini con genitori e nonni hanno partecipato all’inaugurazione della struttura. “Come amministrazione comunale – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – siamo lieti che in questa fase finale del mandato amministrativo siamo riusciti a realizzare anche questo parco. Abbiamo creduto e investito su questo tipo di strutture in vari punti del territorio, per far sì che siano spazi non solo per il gioco dei bimbi, ma anche un vero e proprio spazio sociale di aggregazione per le famiglie residenti nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina, inaugurati i nuovi giochi al Parco Robinson: area intitolata a Don Vio Articoli correlati Parco Robinson, via ai lavori per la terza area verdeSono iniziati i lavori per la riqualificazione del Parco Robinson, la storica area verde del quartiere Canazza inaugurata nell’estate del 1971. A Cascina arriva un parco giochi medievale a ridosso delle muraCascina (PI), 5 gennaio 2026 – Un castello in stile medievale, con torri, ponti, scivoli, altalene e una teleferica.