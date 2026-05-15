Dal Palrescifina alla Superbing | il nuovo parco giochi per famiglie

Dopo i concerti che si svolgono nel Palrescifina, si prospettano modifiche allo spazio destinato alle famiglie. È in programma l’apertura di un nuovo parco giochi chiamato Superbing, pensato per i bambini. La gestione dello spazio tra l’area dedicata ai concerti e quella dedicata al parco giochi è attualmente oggetto di discussione, con interventi previsti per garantire l’uso contemporaneo delle due zone. Le autorità stanno definendo le modalità di organizzazione e sicurezza per questa nuova configurazione.

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? Domande chiave Cosa cambierà per le famiglie nel Palrescifina dopo i concerti?. Come verrà gestito lo spazio tra il parco giochi e i concerti?. Chi si occuperà della logistica per i grandi eventi allo stadio?. Perché lo spazio della Superbing dovrà essere liberato a fine giugno?.? In Breve Superbing occuperà 1500 metri quadri fino al 28 giugno presso il Palrescifina.. Area Superbing dovrà liberarsi il 20 e 23 giugno per concerti allo stadio.. Eros Ramazzotti e Geolier si esibiranno allo stadio Franco Scoglio a giugno.. Ministro Abodi e Marcello Scurria visitano lo stadio per il rilancio eventi.. Il Palrescifina chiude i battenti per la stagione dei concerti dopo l’ultima esibizione di Annalisa, lasciando spazio a una nuova gestione dell’area sportiva che vedrà nei prossimi giorni l’allestimento della Superbing. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal Palrescifina alla Superbing: il nuovo parco giochi per famiglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Famiglie in movimento con ‘On the move’: sport, giochi e volontariato al parcoFerrara si muove con ‘On the move’, nell’ambito del progetto ‘Family district’: un’iniziativa nuova, promossa dal Csi e distribuita su due giornate...