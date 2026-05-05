Case prezzi in aumento in Toscana | +4,7% in un anno A Firenze nuovo record | 4.622 euro al metro quadro

A maggio 2026, i dati mostrano un nuovo aumento dei prezzi delle case in Toscana, con un incremento del 4,7% rispetto all’anno precedente. A Firenze, il prezzo medio per metro quadro ha raggiunto i 4.622 euro, segnando un nuovo record. I valori sono in crescita dopo un periodo di stabilità e riflettono un trend di aumento nel mercato immobiliare regionale.

Firenze, 5 maggio 2026 – I prezzi delle case in Toscana tornano a crescere. Ad aprile 2026 il prezzo medio delle abitazioni si attesta a 2.472 euro al metro quadrato, con un aumento dello 0,3% su base mensile, del 2% nel trimestre e soprattutto del 4,7% rispetto ad un anno fa. Un dato superiore alla media nazionale, che si ferma a 1.906 euro al metro quadrato secondo l’ultimo report di Idealista. Nonostante la ripresa, i valori restano ancora lontani dai picchi del passato. Il massimo storico regionale risale a maggio 2012, quando si sfioravano i 2.909 euro al metro quadrato, circa il 15% in più rispetto ai livelli attuali. Firenze traina la crescita.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case, prezzi in aumento in Toscana: +4,7% in un anno. A Firenze nuovo record: 4.622 euro al metro quadro Notizie correlate Leggi anche: Case, prezzi fuori controllo: sfondato il muro dei 2.800 euro al metro quadro Prezzi delle case, a Livorno servono in media 2.179 euro al metro quadro: il report e dove conviene acquistareI dati sono stati elaborati da Idealista e riguardano gli appartamenti non di nuova costruzione ma "usati". Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stanze in affitto, prezzi in aumento dal 2020: i dati nelle città universitarie italiane; Boom delle case di lusso in Europa: quali città trainano i prezzi degli immobili di pregio; Case, Latina in controtendenza: prezzi degli affitti in calo; Prezzi delle case in aumento a Milano: centro e aree strategiche trainano la crescita dei valori. Prezzi delle case in crescita in Italia, aprile segna +0,8%Ad aprile 2026 i prezzi delle case in Italia crescono dello 0,8% e del 5% annuo. Il Nord-Est traina il mercato, Milano resta la più cara, mentre Biella si conferma tra le realtà più economiche ... diariodelweb.it Case di lusso, prezzi (in aumento) dai 27 mila euro a metro quadro ai 47 mila della Costa Smeralda: chi compra e doveMilano e lago di Como trainano il mercato, che vede compravendite in aumento del 6,3% secondo lo studio di Engel & Völkers Italia ... corriere.it San Marino, RETE. Stop alla propaganda dei bonus: per la natalità servono case, lavoro stabile e diritti - facebook.com facebook Case a un euro, la scommessa di Fabbriche. Il progetto arriva in Tv: “Così combattiamo lo spopolamento” x.com