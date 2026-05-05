Case prezzi in aumento in Toscana | +4,7% in un anno A Firenze nuovo record | 4.622 euro al metro quadro

Da lanazione.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio 2026, i dati mostrano un nuovo aumento dei prezzi delle case in Toscana, con un incremento del 4,7% rispetto all’anno precedente. A Firenze, il prezzo medio per metro quadro ha raggiunto i 4.622 euro, segnando un nuovo record. I valori sono in crescita dopo un periodo di stabilità e riflettono un trend di aumento nel mercato immobiliare regionale.

Firenze, 5 maggio 2026 – I prezzi delle case in Toscana tornano a crescere. Ad aprile 2026 il prezzo medio delle abitazioni si attesta a 2.472 euro al metro quadrato, con un aumento dello 0,3% su base mensile, del 2% nel trimestre e soprattutto del 4,7% rispetto ad un anno fa. Un dato superiore alla media nazionale, che si ferma a 1.906 euro al metro quadrato secondo l’ultimo report di Idealista. Nonostante la ripresa, i valori restano ancora lontani dai picchi del passato. Il massimo storico regionale risale a maggio 2012, quando si sfioravano i 2.909 euro al metro quadrato, circa il 15% in più rispetto ai livelli attuali. Firenze traina la crescita.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Case, prezzi in aumento in Toscana: +4,7% in un anno. A Firenze nuovo record: 4.622 euro al metro quadro

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