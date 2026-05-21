Casa Rete delle Professioni Tecniche in audizione | serve approccio strutturale

Oggi si è svolta un’audizione della Rete delle Professioni Tecniche riguardo al Piano Casa 2026. Durante l’incontro, sono state evidenziate le esigenze di adottare un approccio strutturale per migliorare le norme e le procedure legate alle politiche abitative. La discussione si è concentrata sulla necessità di interventi che tengano conto delle caratteristiche del territorio e delle criticità attuali, senza entrare nel merito di eventuali decisioni o valutazioni politiche.

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Roma, 21 mag. (AdnkrnosLabitalia) - Il Piano Casa 2026 rappresenta un intervento importante per affrontare l'emergenza abitativa, sostenere il recupero del patrimonio edilizio esistente e favorire nuovi programmi di rigenerazione urbana, ma necessita di alcuni correttivi per garantirne piena efficacia, sostenibilità e concreta attuazione sul territorio. Questo, in sintesi, quanto sottolineato dalla Rete delle Professioni Tecniche (Rpt), l'associazione fondata nel 2013 che riunisce 8 Consigli nazionali di Ordini e Collegi professionali di area tecnica e scientifica, in audizione ieri, 19 maggio, presso le competenti commissioni parlamentari sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Casa, Rete delle Professioni Tecniche in audizione: serve approccio strutturale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicurezza sul lavoro, Parente (Acli): “Crisi strutturale, serve cambio di approccio”“La sicurezza sul lavoro non può più essere considerata un tema emergenziale o episodico. Dati e tendenze LinkedIn delle professioni tecniche in Italia(Adnkronos) – Il mercato del lavoro in Italia sta attraversando una fase di profonda ridefinizione, caratterizzata da una domanda crescente di figure... Casa, Rete delle Professioni Tecniche in audizione: serve approccio strutturaleIl tema della casa non può essere affrontato esclusivamente in termini quantitativi, ma richiede una visione integrata capace di tenere insieme rigenerazione urbana, sicurezza del patrimonio edilizio, ... adnkronos.com Professioni tecniche, 'ok piano casa, ma servono procedure chiare'La Rete delle professioni tecniche (Rpt), l'associazione fondata nel 2013 che riunisce 8 Consigli nazionali di Ordini e Collegi professionali, promuove il piano casa del governo, sostenendo che rapp ... ansa.it