Dati e tendenze LinkedIn delle professioni tecniche in Italia

Da webmagazine24.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del lavoro in Italia sta vivendo una fase di cambiamento, con una domanda in aumento di professionisti tecnici e operativi. Secondo i dati recenti, le figure più richieste si trovano in settori come l’hospitality, con il 78% di domanda, il retail, al 67%, e la logistica, con il 66%. Questi numeri evidenziano come alcune aree abbiano una crescita significativa di opportunità lavorative.

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(Adnkronos) – Il mercato del lavoro in Italia sta attraversando una fase di profonda ridefinizione, caratterizzata da una domanda crescente di figure tecniche e operative in settori chiave come l'hospitality (78%), il retail (67%) e la logistica (66%). Nonostante questa centralità economica, persiste uno scollamento culturale tra le opportunità reali e la percezione sociale delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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