Dati e tendenze LinkedIn delle professioni tecniche in Italia
Il mercato del lavoro in Italia sta vivendo una fase di cambiamento, con una domanda in aumento di professionisti tecnici e operativi. Secondo i dati recenti, le figure più richieste si trovano in settori come l’hospitality, con il 78% di domanda, il retail, al 67%, e la logistica, con il 66%. Questi numeri evidenziano come alcune aree abbiano una crescita significativa di opportunità lavorative.
(Adnkronos) – Il mercato del lavoro in Italia sta attraversando una fase di profonda ridefinizione, caratterizzata da una domanda crescente di figure tecniche e operative in settori chiave come l'hospitality (78%), il retail (67%) e la logistica (66%). Nonostante questa centralità economica, persiste uno scollamento culturale tra le opportunità reali e la percezione sociale delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Ho recentemente creato un gruppo su LinkedIn per persone interessate all'IA, alla catena di approvvigionamento, alla produzione, agli acquisti, alla ricerca di fornitori, alla logistica e alle operazioni. reddit
LinkedIn ha pubblicato la nuova edizione della classifica ??? ?????????, che individua le ?? ??????? con più di 500 dipendenti in Italia ?????? ?? ??????? ?? ???????? ???????????? ?? ???????? ? ???????? ????????? facebook
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