Dati e tendenze LinkedIn delle professioni tecniche in Italia

Il mercato del lavoro in Italia sta vivendo una fase di cambiamento, con una domanda in aumento di professionisti tecnici e operativi. Secondo i dati recenti, le figure più richieste si trovano in settori come l’hospitality, con il 78% di domanda, il retail, al 67%, e la logistica, con il 66%. Questi numeri evidenziano come alcune aree abbiano una crescita significativa di opportunità lavorative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui