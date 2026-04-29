Sicurezza sul lavoro Parente Acli | Crisi strutturale serve cambio di approccio

Il rappresentante delle Acli ha sottolineato che la sicurezza sul lavoro presenta una crisi strutturale che richiede un cambiamento nell’approccio adottato. In vista del 1° maggio, si terrà ad Apollosa una preghiera di comunità dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. Un comunicato stampa ha evidenziato l’appello alla prevenzione e alla responsabilità collettiva, rifiutando di considerare la sicurezza come un problema episodico o emergenziale.

“La sicurezza sul lavoro non può più essere considerata un tema emergenziale o episodico. I dati Inail ci consegnano un quadro chiaro: siamo di fronte a una criticità strutturale che attraversa il sistema produttivo e incide direttamente sulla vita delle persone”. Lo afferma il consigliere nazionale Acli, Filiberto Parente, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. “Nel 2025 si registrano oltre 597mila denunce di infortunio e più di mille morti sul lavoro, mentre le malattie professionali superano le 98mila segnalazioni, in crescita anche nei primi mesi del 2026”. “Non possiamo fermarci ai numeri – prosegue Parente –.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sicurezza sul lavoro, Parente (Acli): “Crisi strutturale, serve cambio di approccio” Notizie correlate Acli, Parente: “Sicurezza sul lavoro, crisi è strutturale. Da Terzo Settore richiamo alla speranza”Tempo di lettura: 2 minuti“La sicurezza sul lavoro non può più essere considerata un tema emergenziale o episodico. Sicurezza sul lavoro, UIL Taranto: “Nel 2026 già tre morti, serve un cambio immediato”Tarantini Time Quotidiano“Oggi, in occasione della Giornata Internazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro istituita dall’Organizzazione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Acli, Parente: Sicurezza sul lavoro, crisi è strutturale. Da Terzo Settore richiamo alla speranza; GIANLUCA MASTROVITO (PATRONATO ACLI): SICUREZZA SUL LAVORO, NUMERI DA CONFLITTO; Vittime dell’amianto, il 28 aprile è il giorno per ricordarle. Ma la conta dei morti continua; Giuseppe, una vita da vigilantes. Acli, Parente: Sicurezza sul lavoro, crisi è strutturale. Da Terzo Settore richiamo alla speranzaLa sicurezza sul lavoro non può più essere considerata un tema emergenziale o episodico. I dati Inail ci consegnano un quadro chiaro: siamo di fronte a una criticità strutturale che attraversa il sis ... ntr24.tv Acerra, muore l'operaio Pasquale Perna: «Emergenza sicurezza»«Aveva ferite e contusioni molto visibili dappertutto: non respirava». Le parole strappate a caldo ai soccorritori raccontano l’ennesima morte sul lavoro che ha ... ilmattino.it