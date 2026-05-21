Casa completati i nuovi alloggi per anziani del complesso Gulli Romanini
Sono stati completati i nuovi alloggi destinati agli anziani nel complesso Gulli Romanini, realizzati dall'ASP Parma. I lavori sono terminati in linea con i tempi stabiliti e sono stati finanziati tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La struttura è ora pronta per essere utilizzata, offrendo un servizio aggiuntivo per le persone di età avanzata che risiedono nel territorio. La consegna delle nuove unità segue la conclusione del progetto di ampliamento del complesso.
Sono stati ultimati, nel pieno rispetto dei cronoprogrammi, i nuovi alloggi realizzati da ASP Parma presso il complesso Gulli Romanini, resi possibili grazie ai finanziamenti del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.L’intervento ha riguardato la ristrutturazione di una porzione del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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