Carrefour stato di agitazione La protesta delle addette alla pulizia | Non possiamo più sostenere queste condizioni

A Massa, nell’ipermercato Carrefour, è stato proclamato uno stato di agitazione tra le addette alla pulizia. La decisione arriva dall’Ugl Igiene Ambientale di Massa-Carrara, che segnala come le condizioni di lavoro siano diventate insostenibili. I rappresentanti sindacali, Francesco Vannucci e Andrea De Angeli, hanno annunciato la protesta senza specificare ulteriori dettagli. La questione riguarda le modalità e le condizioni delle attività di pulizia svolte nel punto vendita.

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