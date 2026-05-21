Carrefour stato di agitazione La protesta delle addette alla pulizia | Non possiamo più sostenere queste condizioni
A Massa, nell’ipermercato Carrefour, è stato proclamato uno stato di agitazione tra le addette alla pulizia. La decisione arriva dall’Ugl Igiene Ambientale di Massa-Carrara, che segnala come le condizioni di lavoro siano diventate insostenibili. I rappresentanti sindacali, Francesco Vannucci e Andrea De Angeli, hanno annunciato la protesta senza specificare ulteriori dettagli. La questione riguarda le modalità e le condizioni delle attività di pulizia svolte nel punto vendita.
Massa, 21 maggio 2026 – Stato di agitazione nell’appalto pulizie all’ipermercato Carrefour di Massa. E’ stato proclamato dall’Ugl Igiene Ambientale di Massa-Carrara: “Condizioni non più sostenibili”, affermano i sindacalisti Francesco Vannucci e Andrea De Angeli. Problemi causati dai continui cambi di appalto. La vicenda affonda le radici nei continui cambi di appalto che, negli anni, hanno interessato il servizio. “L’ultimo, avvenuto un anno fa tra H2H e Coopservice (subentrante) – afferma l’Ugl – è stato accompagnato da una riduzione dell’orario contrattuale delle addette alle pulizie, giustificata formalmente con una diminuzione dei servizi previsti dal nuovo capitolato”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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