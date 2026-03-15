Citynews la protesta dopo i licenziamenti | stato di agitazione e pacchetto di 10 giorni di sciopero

Citynews ha annunciato lo stato di agitazione dei lavoratori in seguito ai licenziamenti recenti. Il sindacato ha deciso di attivare immediatamente questa misura e ha comunicato al Consiglio di Redazione la possibilità di avviare uno sciopero di dieci giorni. La decisione è stata presa in risposta alla situazione dei licenziamenti e alle proteste dei dipendenti.

“Immediata attivazione dello stato di agitazione e mandato al Cdr per un pacchetto di 10 giornate di sciopero “. Questa è la decisione dell’assemblea dei giornalisti di Citynews a seguito dei tagli della scorsa giornata che hanno portato al licenziamento di oltre 20 dipendenti, 16 precari e 5 assunti a tempo indeterminato. L’assemblea dei giornalisti si è riunita e ha deciso, con circa l’ 80 per cento dei voti a favore, di procedere con uno sciopero di 10 giorni nel caso in cui l’azienda non volesse fare marcia indietro sul piano licenziamenti. Si legge in una nota: “Il Cdr e il sindacato dei giornalisti Figec hanno criticato aspramente l’operato di Citynews nella forma e nella sostanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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