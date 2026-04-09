Incontro in prefettura per i problemi del porto | congelata la protesta della marineria ma resta lo stato di agitazione

Oggi si è svolto un incontro in prefettura dedicato alle problematiche del porto. La protesta pianificata dalla marineria è stata temporaneamente sospesa, ma gli operatori si trovano ancora in stato di agitazione. Gli armatori avevano annunciato una manifestazione per domani, venerdì 10 aprile, per richiedere interventi urgenti. La situazione si è aggravata a causa del materiale trasportato dal fiume in piena che ha causato il blocco in banchina.

Avrebbero dovuto manifestare domani, venerdì 10 aprile, gli armatori per chiedere soluzioni immediate per il porto dopo essere rimasti letteralmente bloccati in banchina a causa del peggioramento della situazione all’altezza della diga foranea dove il materiale trascinato dal fiume in piena ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Grave secca all'imbocco del porto, tre barche non riescono a rientrare, la Marineria chiede lo stato di emergenzaL'associazione Pesca Professionale Mimmo Grosso inoltra la richiesta per la calamità naturale dopo l'ondata di maltempo degli ultimi giorni L'evento...

Floramiata, resta lo stato di agitazioneFumata "grigia" dopo l’incontro tra sindacati e dirigenti della Floramiata di Piancastagnaio.

Temi più discussi: Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica; Incontro in Prefettura tra il Prefetto Ricciardi e il Console USA Ballard; Usb trasporti: incontro in prefettura per il 9 Aprile e oggi il picchetto; Pnrr, Cabina di regia in prefettura: quasi tutti i progetti realizzati e conclusi.

Incontro in prefettura per i problemi del porto: congelata la protesta della marineria, ma resta lo stato di agitazioneIl 10 aprile erano pronti a manifestare armatori, commercianti e operatori del mercato ittico, ma ci sarà un incontro con il viceprefetto nella speranza che le risposte arrivino e che la situazione de ... ilpescara.it

Usb trasporti: incontro in prefettura per il 9 Aprile e oggi il picchettoConfermato il picchetto in programma per le 9 di questa mattina e fino alle 12.00, presso il deposito di Calata Capodichino. L’azione di protesta è stata avviata dall’Usb trasporti per contrastare la ... irpiniaoggi.it

San Gavino, il 10 aprile l’incontro “La Sardegna verso l’Unesco” sulla civiltà nuragica x.com

Secondo incontro saltato tra la nuova proprietà della Friulpress e i sindacati. E sale la preoccupazione in vista della scadenza della cassa integrazione. - facebook.com facebook