Dopo le polemiche sugli arresti, le autorità israeliane hanno deciso di espellere in massa gli attivisti coinvolti nella flottiglia. I manifestanti sono stati trasferiti nella serata di ieri nel carcere di Ketziot, situato nel deserto. La notizia arriva in un momento di tensione crescente, con alcuni testimoni che parlano di episodi di violenza durante gli arresti. La decisione di procedere con le espulsioni di massa segue le recenti discussioni pubbliche e le proteste legate alla vicenda.

Dopo le polemiche sugli arresti, Israele prepara le espulsioni di massa degli attivisti della Flotilla, che nella serata di ieri sono stati spostati nel carcere di Ketziot, nel deserto. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che le operazioni si svolgeranno rapidamente a seguito del video della vergogna pubblicato da Itamar Ben Gvir che ha indignato il mondo ma, intanto, i rilasci sono avvenuti con il contagocce. A breve tutti dovrebbero lasciare Israele: la Turchia ha inviato tre aerei Turkish Airlines per rimpatriarli. “Tutti i partecipanti (italiani, ndr) alla Flotilla sono in corso di trasferimento da Ketziot a Eilat per l'imbarco sui charter Turkish. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carotenuto e Mantovani: "Picchiati selvaggiamente"

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