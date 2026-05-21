Caroline Tronelli all’Isola dei Famosi | la furia di Stefano De Martino

Da gossipnews.tv 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Caroline Tronelli sta per partire per Manila per partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez. La sua partecipazione è stata annunciata nelle ultime ore e ha attirato l’attenzione di vari media. Recentemente, si sono fatte anche notizie riguardo a una reazione forte di Stefano De Martino nei confronti della notizia. La partecipazione di Tronelli rappresenta una novità nel cast della trasmissione.

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L’ex fidanzata di Stefano De Martino sarebbe pronta a partire per Manila per partecipare alla prossima edizione del reality di Canale 5, condotto da Belen Rodriguez. Un intreccio mediatico che nessuno si aspettava. Quando si dice che il destino ha un senso del teatro impeccabile. Caroline Tronelli, stilista napoletana e ultima fidanzata ufficiale di Stefano De Martino, sarebbe in procinto di sbarcare a L’Isola dei Famosi — il reality di Canale 5 che quest’anno sarà condotto da Belen Rodriguez, ex moglie del conduttore di Affari Tuoi. Un triangolo mediatico di proporzioni rare, esploso grazie a un’anticipazione del giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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