Caroline Tronelli all’Isola dei Famosi | la furia di Stefano De Martino

Caroline Tronelli sta per partire per Manila per partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez. La sua partecipazione è stata annunciata nelle ultime ore e ha attirato l’attenzione di vari media. Recentemente, si sono fatte anche notizie riguardo a una reazione forte di Stefano De Martino nei confronti della notizia. La partecipazione di Tronelli rappresenta una novità nel cast della trasmissione.

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