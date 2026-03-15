Codacons caro-carburanti | il governo sbaglia si rifiuta di tagliare le accise Bouns inutili
Il Codacons critica la decisione del governo di non intervenire sulle accise dei carburanti, definendo le misure adottate come palliativi inefficaci e scelti in modo sbagliato. Secondo l’associazione, le strategie attuate non affrontano il problema del caro-carburanti e i bonus annunciati sono considerati inutili. La posizione del Codacons si basa sulla mancata volontà di ridurre le tasse sui carburanti, come previsto dalla normativa italiana.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scelta sbagliata e palliativi inefficaci. Secondo il Codacons, la strategia del governo per contrastare il caro-carburanti è errata, poiché rifiuta di intervenire sul taglio delle accise, previsto dalla normativa italiana. In alternativa, si prospettano i soliti bonus destinati alle famiglie meno abbienti, ritenuti inutili e incapaci di apportare benefici reali alla collettività. La critica segue le dichiarazioni del ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il quale ha escluso un taglio delle accise, supportando la propria decisione con dati considerati dal Codacons non corretti. Il precedente del 2022: un risparmio concreto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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