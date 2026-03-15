Il Codacons critica la decisione del governo di non intervenire sulle accise dei carburanti, definendo le misure adottate come palliativi inefficaci e scelti in modo sbagliato. Secondo l’associazione, le strategie attuate non affrontano il problema del caro-carburanti e i bonus annunciati sono considerati inutili. La posizione del Codacons si basa sulla mancata volontà di ridurre le tasse sui carburanti, come previsto dalla normativa italiana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scelta sbagliata e palliativi inefficaci. Secondo il Codacons, la strategia del governo per contrastare il caro-carburanti è errata, poiché rifiuta di intervenire sul taglio delle accise, previsto dalla normativa italiana. In alternativa, si prospettano i soliti bonus destinati alle famiglie meno abbienti, ritenuti inutili e incapaci di apportare benefici reali alla collettività. La critica segue le dichiarazioni del ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il quale ha escluso un taglio delle accise, supportando la propria decisione con dati considerati dal Codacons non corretti. Il precedente del 2022: un risparmio concreto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Codacons, caro-carburanti: il governo sbaglia, si rifiuta di tagliare le accise. “Bouns inutili”

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