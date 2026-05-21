A Marsala, ci sono persone che apprezzano Matteo Salvini, anche se la sua figura suscita opinioni diverse. La domanda posta nella rubrica “La linea” riguarda la presenza di supporter del leader della Lega nella città, lasciando intendere che ci siano individui che esprimono favore nei suoi confronti. La discussione si focalizza sulla reale esistenza di un seguito di simpatizzanti, senza entrare in considerazioni sulle motivazioni o sui numeri.

Gentile Francesco Cundari, ti chiedi nella tua rubrica “La linea” se esistano davvero degli estimatori di Matteo Salvini. Lo chiedi con sincero stupore antropologico, quasi fosse una ricerca etnografica: hai conosciuto fascisti, comunisti, grillini, renziani, calendiani, perfino trumpiani. Ma salviniani veri, no. Creature leggendarie. Come il mostro di Loch Ness o un treno puntuale in Sicilia. E invece sì, esistono. E io oggi li vedrò. Perché Salvini viene a Marsala. Estrema periferia occidentale del regno, dove la Sicilia finisce e l’Africa quasi comincia. Viene a sostenere la candidata sindaca del centrodestra, perché qui domenica si vota e c’è pure la lista della Lega. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Caro Cundari, gli estimatori di Salvini esistono, e si trovano a Marsala

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