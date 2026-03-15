Caro Bollette Enel | Gli extracosti non esistono le quote fisse di trasporto vanno a Terna e ai distributori

Enel ha dichiarato che gli extracosti non esistono e che le quote fisse di trasporto sono destinate a Terna e ai distributori. La questione riguarda le tariffe applicate alle bollette energetiche e le modalità di ripartizione dei costi. La sezione Dossier di Today.it propone inchieste esclusive su questi temi, disponibili tramite abbonamento. Per sostenere il giornalismo indipendente, è possibile visitare la nostra vetrina.

La società semipubblica: "Il decreto Meloni avrà un impatto sugli utili di 3-400 milioni l'anno e di 2 miliardi sul debito". Sull'idroelettrico: "Nessun regalo, centrali vecchie con alti costi di gestione". E poi lo stipendio a Flavio Cattaneo: "Ha rinunciato all'indennità in caso di mancato rinnovo". La risposta Enel risponde all'inchiesta di Today.it sugli extraprofitti delle società energetiche. L'Ente nazionale per l'energia elettrica, di cui è socio di riferimento il ministero dell'Economia, definisce falsi, tendenziosi e privi di qualsiasi fondamento contabile i dati che abbiamo riportato, che hanno come fonti (linkate nell'articolo) le relazioni annuali della Corte dei conti, i bilanci di Enel e della controllata E-Distribuzione. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Caro bollette, gli extraprofitti di Enel: così il governo rischia di affondare made in Italy e famiglieIl cliente di Enel costretto a pagare 40 euro di extracosti su 19 euro di consumi.

Consumi, frena la spinta di fine anno: i soldi della tredicesima in tasse, bollette e spese fisseL'analisi della Confcommercio e il commento del direttore generale di Livorno, Federico Pieragnoli: "Per molti è uno strumento di compensazione...

Altri aggiornamenti su Caro Bollette

Temi più discussi: Caro bollette, gli extraprofitti di Enel: così il governo rischia di affondare made in Italy e famiglie; Dai giacimenti di petrolio e gas alle accise mobili se il prezzo supera i 2 euro: boom di emendamenti al decreto bollette; Caro energia: a Bolzano bollette più care per 83 milioni di euro; Bollette luce in aumento, 10 consigli per risparmiare energia elettrica in casa.

Caro bollette, gli extraprofitti di Enel: così il governo rischia di affondare made in Italy e famiglieIl cliente di Enel costretto a pagare 40 euro di extracosti su 19 euro di consumi. I premi milionari per l'ad Flavio Cattaneo che incassa più del predecessore. Le sue rendite colossali in azioni del g ... today.it

Caro bollette, perché ci siamo occupati di EnelIl maggiore costo dell'energia elettrica in Italia, rispetto a Paesi europei concorrenti, per non parlare dell'Asia, oltre a prosciugare i risparmi degli italiani penalizza le imprese, le ostacola sul ... today.it

Il caro bollette non nasce solo dalla guerra. Nasce anche da scelte ideologiche fatte anni fa. L’Italia ha detto no al nucleare e oggi paga un prezzo altissimo. Nel frattempo l’Europa impone politiche come l’ETS, una tassa sulle emissioni che pesa su famiglie e i x.com

Caro energia: a Bolzano bollette più care per 83 milioni di euro facebook