Caro Bollette Enel | Gli extracosti non esistono le quote fisse di trasporto vanno a Terna e ai distributori

Da today.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enel ha dichiarato che gli extracosti non esistono e che le quote fisse di trasporto sono destinate a Terna e ai distributori. La questione riguarda le tariffe applicate alle bollette energetiche e le modalità di ripartizione dei costi. La sezione Dossier di Today.it propone inchieste esclusive su questi temi, disponibili tramite abbonamento. Per sostenere il giornalismo indipendente, è possibile visitare la nostra vetrina.

La società semipubblica: "Il decreto Meloni avrà un impatto sugli utili di 3-400 milioni l'anno e di 2 miliardi sul debito". Sull'idroelettrico: "Nessun regalo, centrali vecchie con alti costi di gestione". E poi lo stipendio a Flavio Cattaneo: "Ha rinunciato all'indennità in caso di mancato rinnovo". La risposta Enel risponde all'inchiesta di Today.it sugli extraprofitti delle società energetiche. L'Ente nazionale per l'energia elettrica, di cui è socio di riferimento il ministero dell'Economia, definisce falsi, tendenziosi e privi di qualsiasi fondamento contabile i dati che abbiamo riportato, che hanno come fonti (linkate nell'articolo) le relazioni annuali della Corte dei conti, i bilanci di Enel e della controllata E-Distribuzione. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Caro bollette, gli extraprofitti di Enel: così il governo rischia di affondare made in Italy e famiglieIl cliente di Enel costretto a pagare 40 euro di extracosti su 19 euro di consumi.

Consumi, frena la spinta di fine anno: i soldi della tredicesima in tasse, bollette e spese fisseL'analisi della Confcommercio e il commento del direttore generale di Livorno, Federico Pieragnoli: "Per molti è uno strumento di compensazione...

Altri aggiornamenti su Caro Bollette

Temi più discussi: Caro bollette, gli extraprofitti di Enel: così il governo rischia di affondare made in Italy e famiglie; Dai giacimenti di petrolio e gas alle accise mobili se il prezzo supera i 2 euro: boom di emendamenti al decreto bollette; Caro energia: a Bolzano bollette più care per 83 milioni di euro; Bollette luce in aumento, 10 consigli per risparmiare energia elettrica in casa.

caro bollette caro bollette enel gliCaro bollette, gli extraprofitti di Enel: così il governo rischia di affondare made in Italy e famiglieIl cliente di Enel costretto a pagare 40 euro di extracosti su 19 euro di consumi. I premi milionari per l'ad Flavio Cattaneo che incassa più del predecessore. Le sue rendite colossali in azioni del g ... today.it

Caro bollette, perché ci siamo occupati di EnelIl maggiore costo dell'energia elettrica in Italia, rispetto a Paesi europei concorrenti, per non parlare dell'Asia, oltre a prosciugare i risparmi degli italiani penalizza le imprese, le ostacola sul ... today.it

Trova facilmente notizie e video collegati.