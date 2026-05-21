A Lecco, i volontari dell’Auser si trovano di fronte a una difficile situazione legata all’aumento del 20% dei costi del carburante. Questo incremento mette in difficoltà la possibilità di garantire i servizi di assistenza agli anziani, che vengono accompagnati e supportati quotidianamente. La riduzione delle risorse per il trasporto potrebbe portare a una sospensione delle attività, lasciando senza supporto le persone che dipendono dall’organizzazione. La questione riguarda direttamente il funzionamento delle iniziative di assistenza sul territorio.

Lecco – I volontari dell’Auser di Lecco rischiano di restare a secco e di dover lasciare a piedi gli anziani che aiutano quotidianamente. Il prezzo del carburante continua infatti a salire e fare il pieno costa troppo. In pochi mesi è aumentata del 20% la spesa per rifornire di benzina o diesel i mezzi con qui quotidianamente i volontari dell’associazione accompagnano oltre 2mila anziani e persone fragili avanti e indietro da ospedali, farmacie, poliambulatori, centri di cura, supermercati per fare la spesa: «I costi del carburante stanno aggravando in modo pesante i nostri bilanci – lancia l’allarme Claudio Dossi, presidente dell’Auser provincia di Lecco -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caro benzina, l’aumento dei costi del 20% mette a rischio il servizio dell’Auser di Lecco

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