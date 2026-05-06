Senape richiamata dai supermercati per presenza di solfiti i lotti a rischio

Una catena di supermercati nota in Italia ha ritirato alcuni lotti di senape del proprio marchio a causa della presenza di solfiti al di sopra dei limiti consentiti. Il richiamo riguarda un prodotto distribuito in diversi punti vendita e riguarda specifici numeri di lotto. Nessuna altra informazione sulle quantità coinvolte o sui rischi specifici per i consumatori è stata comunicata finora.

Penny Market, catena di discount diffusa in tutta Italia, ha recentemente richiamato un lotto di senape del proprio marchio, Gli Allegri Sapori. La ragione di questo richiamo, però, non è una contaminazione batterica o di qualche altro patogeno come spesso accade quando un marchio della grande distribuzione provvede a togliere un alimento dagli scaffali. Si tratta infatti più di un errore nell’etichetta delle confezioni che di una contaminazione. Nella senape in questione sono presenti infatti solfiti, sostanze che normalmente si trovano negli ingredienti di questa salsa. Sull’etichetta, però, non sono indicati, e questo può mettere a rischio le persone che soffrono di allergie ai solfiti o all’anidride solforosa.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Senape richiamata dai supermercati per presenza di solfiti, i lotti a rischio Notizie correlate Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma per possibile presenza di salmonella, i lotti a rischioRichiamo di salame Milano dai supermercati Sigma: il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale per... Mozzarella richiamata dai supermercati: “Grosso rischio”, cosa fare se l’hai acquistataUn dettaglio apparentemente banale, una data stampata male, può trasformarsi in un rischio per i consumatori.