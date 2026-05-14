Farina di ceci richiamata dai supermercati per un’insetticida all’interno i lotti a rischio

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di farina di ceci, prodotto con il marchio Schani Gram Flour, a causa della presenza di clorpirifos, un insetticida non autorizzato nell’Unione Europea. La decisione arriva dopo i controlli effettuati sui lotti del prodotto, che hanno evidenziato la presenza di questa sostanza. Il richiamo interessa specifici lotti, che sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati.

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Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo immediato di un lotto di farina di ceci a marchio Schani Gram Flour a causa della presenza di clorpirifos, un insetticida vietato nell’Unione Europea per i suoi potenziali effetti mutageni e cancerogeni. Il provvedimento, datato 28 aprile 2026, è stato reso pubblico soltanto nel tardo pomeriggio del 12 maggio sul portale ministeriale dedicato agli avvisi di sicurezza alimentare, con circa due settimane di ritardo. Il prodotto interessato. La farina di ceci oggetto del richiamo è prodotta dalla società tedesca Global Foods Trading GmbH, il cui stabilimento si trova in Am Winkelgraben 1a, a Biebesheim am Rhein, in Germania.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Farina di ceci richiamata dai supermercati per un’insetticida all’interno, i lotti a rischio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Farina di ceci richiamata per presenza di insetticida vietato Clorpirifos: l’avviso del Ministero della saluteIl richiamo della farina di ceci per la presenza dell’insetticida Clorpirifos il cui uso da anni ormai è vietato in Unione Europea perché la sostanza... Senape richiamata dai supermercati per presenza di solfiti, i lotti a rischioPenny Market, catena di discount diffusa in tutta Italia, ha recentemente richiamato un lotto di senape del proprio marchio, Gli Allegri Sapori. Temi più discussi: Richiamate farina di ceci per pesticidi e crocchette per cani per rischio microbiologico; Farina di ceci richiamata per presenza di insetticida vietato Clorpirifos: l’avviso del Ministero della salute; Farina di ceci richiamata dai supermercati per un’insetticida all’interno, i lotti a rischio; Anche Aldi richiama senape per possibile presenza di solfiti non dichiarati. Farina di ceci richiamata dai supermercati per un’insetticida all’interno, i lotti a rischioIl Ministero della Salute richiama la farina di ceci Schani per la presenza del clorpirifos, un’insetticida vietato in Ue. Ecco cosa fare ... quifinanza.it Farina di ceci richiamata per presenza di insetticida vietato Clorpirifos: l’avviso del Ministero della saluteIl richiamo della farina di ceci per la presenza dell’insetticida Clorpirifos il cui uso da anni ormai è vietato in Unione Europea perché la sostanza ... fanpage.it