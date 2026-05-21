Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, due dei principali tennisti del circuito internazionale, si trovano attualmente in una fase di sospensione della loro rivalità. Fino a poche settimane fa, erano avversari sui campi di tutto il mondo, ma adesso sono completamente separati, senza impegni condivisi. La situazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che seguono con interesse gli sviluppi di questa divisione temporanea tra i due atleti.

Avversari sui campi del mondo fino a qualche settimana fa, separati in tutto in questo momento. La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in stand-by. Se il martello di Murcia allunga ancora di più i tempi del suo recupero e si congeda anche dal Queen’s e da Wimbledon (aveva dato forfait anche per Roma e Parigi), in una delle sue rare interviste uk ragazzo di San Candido allarga l’orizzonte del suo dominio sul tennis: “Non credo che si possa essere al 100% del proprio potenziale a ventiquattro anni. L’ambizione è arrivarci tra qualche anno”. Se lo spagnolo ha guardato la finale di Roma col ghiaccio sul polso non ancora guarito, Sinner nell’intervista all’ Équipe intravede il suo futuro: “Un giocatore che serve molto bene. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, il guaio è enorme: "Racchetta in mano? Non se ne parla"

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