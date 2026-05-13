Carlos Alcaraz ha dichiarato di non voler diventare schiavo del tennis, esprimendo chiaramente la sua posizione in un momento considerato delicato della sua carriera. Dopo aver raggiunto risultati di rilievo, il giocatore ha scelto di condividere pubblicamente le proprie sensazioni, sottolineando il desiderio di mantenere un equilibrio tra sport e vita personale. Le sue parole arrivano in un periodo in cui il suo percorso professionale ha attirato molta attenzione.

Il momento più delicato della carriera di Carlos Alcaraz arriva forse proprio quando tutto sembrava essersi incastrato alla perfezione. La vittoria agli Australian Open, il Career Grand Slam completato a soli 22 anni, l’ennesima consacrazione di un talento generazionale. Poi, improvvisamente, lo stop: il problema al polso, la rinuncia al Roland Garros e una pausa forzata che ha interrotto la sua corsa. In questo contesto assumono un peso diverso le parole affidate a Vanity Fair, un’intervista che va oltre il tennis e restituisce il ritratto di un ragazzo alle prese con le conseguenze di una fama arrivata prestissimo. Alcaraz non nasconde il fascino della vita che sta vivendo, ma lascia emergere anche il prezzo pagato quotidianamente per restare ai vertici.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz parla chiaro: “Non sono intenzionato a diventare schiavo del tennis”

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