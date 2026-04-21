Il tennista spagnolo, recentemente premiato con il riconoscimento come sportivo dell’anno ai Laureus Awards, ha parlato della sua collaborazione con l’azzurro, sottolineando quanto il rivale gli abbia influito nel percorso professionale. Attualmente, il giocatore si prepara alla stagione sulla terra battuta senza poter contare sulla presenza di Sinner, fermo a causa di un problema al polso. Non ha confermato ancora la sua partecipazione a tornei come Roma e Parigi.

Lo ha detto chiaramente Carlos Alcaraz, premiato ai Laureus Awards come sportivo dell'anno, la scorsa notte a Madrid, in una serata condotta da Novak Djokovic e Eileen Gu. Accompagnato da tutta la famiglia, era emozionato sul palco e con il polso destro bloccato da un tutore, protetto perché non peggiori l'infiammazione alla guaina del tendine. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport. «Sinner mi ha reso un giocatore molto migliore. Il fatto di averlo lì, il fatto di averlo come obiettivo in ogni allenamento, il cercare di limare quei piccoli dettagli che devo migliorare, soprattutto quando so che dovrò affrontarlo, è ciò che più mi fa crescere.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlos Alcaraz: «Senza Sinner non sarei lo stesso. Non so se sarò a Roma e Parigi»

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner For The Title! | Rolex Monte Carlo Masters 2026

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