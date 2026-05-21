Carlo Pellegatti | Senza la Champions Allegri andrà via Chivu è stato aiutato da una grande dirigenza

Durante un’intervista rilasciata alla testata sportiva News, il cronista ed esperto di questioni rossonere ha affrontato vari temi legati al calcio italiano. Ha commentato la possibile partenza di Allegri in caso di assenza dalla Champions League, e ha citato l’operato della dirigenza nel supporto a Chivu. La conversazione ha spaziato anche sulla situazione del Milan e su altri aspetti della Serie A, offrendo un quadro approfondito delle dinamiche attuali nel calcio nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui