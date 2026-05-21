Carlo Pellegatti | Senza la Champions Allegri andrà via Chivu è stato aiutato da una grande dirigenza
Durante un’intervista rilasciata alla testata sportiva News, il cronista ed esperto di questioni rossonere ha affrontato vari temi legati al calcio italiano. Ha commentato la possibile partenza di Allegri in caso di assenza dalla Champions League, e ha citato l’operato della dirigenza nel supporto a Chivu. La conversazione ha spaziato anche sulla situazione del Milan e su altri aspetti della Serie A, offrendo un quadro approfondito delle dinamiche attuali nel calcio nazionale.
Carlo Pellegatti, cronista ed esperto di questioni rossonere, ha parlato del Milan e di altri molti temi della Serie A in un’intervista rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Carlo Pellegatti, pensa che non ci saranno sorprese nell’ultimo turno in chiave Champions League, con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Zelus riportava in precedenza i video di Pellegatti, poi ad un tratto ha smesso perchè ha iniziato a criticare Furlani, questa mattina Carlo fa un video dove parla di un Milan senza Furlani e ovviamente non lo riporta su X. x.com
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