Caregiver Day a Morciano il racconto emozionante di I sogni di Park
A Morciano si è svolto il Caregiver Day 2026, un evento dedicato al racconto di “I sogni di Park”. L’iniziativa, promossa dai Comuni del territorio, dagli Enti del Terzo Settore e dall’Ausl della zona, ha offerto uno spazio di confronto sul ruolo dei caregiver e sull’importanza della cura quotidiana. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone, con testimonianze e momenti di discussione, sottolineando il valore delle cure silenziose ma essenziali per molte famiglie.
Il valore della cura quotidiana, spesso silenziosa ma fondamentale, torna al centro dell’attenzione nel Distretto di Riccione con il Caregiver Day 2026, il calendario di incontri, momenti di confronto e iniziative promosso dai Comuni del territorio, dagli Enti del Terzo Settore e dall’Ausl della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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