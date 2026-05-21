Caregiver Day a Morciano il racconto emozionante di I sogni di Park

A Morciano si è svolto il Caregiver Day 2026, un evento dedicato al racconto di “I sogni di Park”. L’iniziativa, promossa dai Comuni del territorio, dagli Enti del Terzo Settore e dall’Ausl della zona, ha offerto uno spazio di confronto sul ruolo dei caregiver e sull’importanza della cura quotidiana. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone, con testimonianze e momenti di discussione, sottolineando il valore delle cure silenziose ma essenziali per molte famiglie.

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