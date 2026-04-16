Marchisio il racconto emozionante della sua carriera | La Juventus è parte di me

Claudio Marchisio, centrocampista che ha trascorso gran parte della sua carriera nella Juventus, ha condiviso alcuni ricordi riguardanti il suo percorso professionale. In un'intervista, ha affermato che la società bianconera rappresenta molto per lui e che il legame con la squadra è forte. Marchisio ha partecipato a numerose vittorie e ha vissuto momenti significativi nel club, diventando una figura riconoscibile e apprezzata dai tifosi.

Claudio Marchisio è uno dei simboli più rappresentativi della Juventus negli ultimi decenni. Cresciuto nel vivaio bianconero, ha costruito gran parte della sua carriera nel club torinese, diventando negli anni un punto di riferimento per compagni e tifosi, grazie alla sua affidabilità e al forte legame con la Vecchia Signora. In campo si è distinto per la sua intelligenza nelle scelte, nella capacità di leggere le situazioni di gioco e per essere sempre nel posto giusto al momento giusto, qualità che lo hanno reso fondamentale negli equilibri della squadra. Marchisio è stato apprezzato per la continuità, la disciplina e il lavoro silenzioso....🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Marchisio, il racconto emozionante della sua carriera: “La Juventus è parte di me” MARCHISIO racconta il primo giorno di Cristiano RONALDO alla Juventus Notizie correlate Juventus, Vidal “Vi racconto la Juve con Pirlo, Marchisio e Pogba”In un intervista a un podcast peruviano, l’ex centrocampista cileno Arturo Vidal ha parlato della grande Juventus del 2015. Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Lukaku, rottura con il Napoli. Ma i voltafaccia fanno parte della sua carriera”