UniPg Open Day da record al Barton Park | centinaia di studenti tra giochi orientamento e sogni di futuro

Il Barton Park si è trasformato in un grande campus a cielo aperto. Centinaia di ragazze e ragazzi, provenienti da tutta l'Umbria e non solo, hanno invaso gli spazi dell'Open Day 2026 dell'Università degli Studi di Perugia, intitolato "lo spazio di tutti i futuri possibili". Dalle 8.30 alle 18.30.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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