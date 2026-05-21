Nella mattinata di oggi si è svolto il Career Day presso l’Iis Valdichiana a Chiusi, un evento dedicato agli studenti e alle aziende del territorio. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse realtà imprenditoriali e istituzioni, offrendo agli studenti l’opportunità di conoscere le varie opportunità professionali e di approfondire i percorsi formativi. Durante l’evento sono stati organizzati incontri e presentazioni, con l’obiettivo di favorire il confronto tra giovani e mondo del lavoro.

Una giornata che ha profumato di Europa, di futuro, di apertura e di condivisione. A Chiusi, all’auditorium La Villetta e nel chiostro di San Francesco, si è tenuta la seconda edizione del "Career Day" promosso dall’Iis Valdichiana e che ha dato vita ad una giornata ricca di appuntamenti e dedicata a temi centrali come sono l’ orientamento, la cittadinanza europea e al dialogo tra scuola, università e mondo del lavoro. Un evento, fa sapere la scuola, organizzato dal gruppo tutor orientamento dell’Istituto, guidato dal professore David Roncacci, con il supporto del professor Davide Del Grasso e sotto la direzione della dirigente scolastica Daniela Mayer. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Career day, sprazzi di futuro all’Iis Valdichiana

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