Matematica e Speranza | all’IIS A Lombardi di Airola il ‘Pi Greco Day’ diventa un laboratorio di futuro
L’IIS “A. Lombardi” di Airola ha organizzato il ‘Pi Greco Day’ il 13 marzo 2026, trasformandolo in un laboratorio dedicato alla matematica e al futuro. L’evento ha coinvolto studenti e insegnanti in attività che hanno messo in luce la relazione tra numeri e progetti di speranza, creando un momento di confronto e apprendimento all’interno dell’istituto.
Il 13 marzo 2026, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Lombardi” ha celebrato la Giornata Internazionale della Matematica con un evento dal titolo evocativo: “Matematica e speranza: Un labirinto in cui è facile perdersi”. L’iniziativa ha segnato l’avvio di un innovativo processo didattico volto a mettere a sistema lo sviluppo delle Non-Cognitive Skills (NCS) attraverso un approccio interdisciplinare. Il progetto ha varcato i confini di Airola: la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Pirozzi, ha infatti presentato l’esperienza dell’IIS “Lombardi” alla fiera Didacta Italia 2026 a Firenze. Durante il suo apprezzato intervento, ha... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Oggi è il Pi Greco Day, il giorno dedicato alla costante matematica più famosa del mondoPi Greco Day, ecco perché si festeggia il 14 marzo. Oggi è il giorno dedicato alla costante matematica più famosa del mondo. corrierenazionale.it
14 marzo 2026 - Salone Borsellino Celebrazione del "PI Greco Day: da Archimede alle sue stelle". Tra Storia, Archeologia, Arte e Scienza. Si ringrazia il Comune di Siracusa, l' Università degli Studi di Catania, l' Ossservatorio di Astrofisica di Catania, la Bienn - facebook.com facebook
All’ #Unibas il Pi Greco Day Ospite Lorenzo Baglioni, divulgatore scientifico che racconta la matematica con musica e teatro. Iniziativa organizzata dai docenti Azzollini eDe Bonis (DiSBA). youtube.com/watchv=mmPsQK… Fonte: AGR Basilicata x.com