L’IIS “A. Lombardi” di Airola ha organizzato il ‘Pi Greco Day’ il 13 marzo 2026, trasformandolo in un laboratorio dedicato alla matematica e al futuro. L’evento ha coinvolto studenti e insegnanti in attività che hanno messo in luce la relazione tra numeri e progetti di speranza, creando un momento di confronto e apprendimento all’interno dell’istituto.

Il 13 marzo 2026, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Lombardi” ha celebrato la Giornata Internazionale della Matematica con un evento dal titolo evocativo: “Matematica e speranza: Un labirinto in cui è facile perdersi”. L’iniziativa ha segnato l’avvio di un innovativo processo didattico volto a mettere a sistema lo sviluppo delle Non-Cognitive Skills (NCS) attraverso un approccio interdisciplinare. Il progetto ha varcato i confini di Airola: la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Pirozzi, ha infatti presentato l’esperienza dell’IIS “Lombardi” alla fiera Didacta Italia 2026 a Firenze. Durante il suo apprezzato intervento, ha... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Matematica e Speranza”: all’IIS “A. Lombardi” di Airola il ‘Pi Greco Day’ diventa un laboratorio di futuro

Articoli correlati

L’IIS “Lombardi” di Airola guarda al futuro: approvato il nuovo percorso quadriennale “4+2” in Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT)Tempo di lettura: 3 minutiUna svolta decisiva per l’offerta formativa del territorio e un’opportunità concreta per il futuro occupazionale dei...

Pi Greco Day 2026: quiz di matematica e sfide tra studenti. Evento al Ministero il 16 marzoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito celebra anche quest’anno il Pi Greco Day, la giornata internazionale dedicata alla matematica.

Aggiornamenti e notizie su Matematica e Speranza all'IIS A...

Temi più discussi: Giorno del Pi Greco, eventi e laboratori in provincia per celebrare la matematica e la speranza; A Pavia il Pi Greco Day unisce matematica, arte e speranza: quattro giorni di eventi in città; A Pavia torna la giornata del Pi Greco: un filo di 150 metri unisce piazza Vittoria; Scienza e solidarietà: al Pi Greco Day nasce il gemellaggio tra Chivasso e Niscemi.

Genova, Pi Greco Day 2026: eventi di matematica a Palazzo DucaleGenova celebra il Pi Greco Day 2026 il 14 marzo con giochi matematici a Palazzo Ducale e spettacolo serale all’Acquario. Eventi per famiglie e appassionati. ligurianotizie.it

Oggi è il Pi Greco Day, il giorno dedicato alla costante matematica più famosa del mondoPi Greco Day, ecco perché si festeggia il 14 marzo. Oggi è il giorno dedicato alla costante matematica più famosa del mondo. corrierenazionale.it

14 marzo 2026 - Salone Borsellino Celebrazione del "PI Greco Day: da Archimede alle sue stelle". Tra Storia, Archeologia, Arte e Scienza. Si ringrazia il Comune di Siracusa, l' Università degli Studi di Catania, l' Ossservatorio di Astrofisica di Catania, la Bienn - facebook.com facebook

All’ #Unibas il Pi Greco Day Ospite Lorenzo Baglioni, divulgatore scientifico che racconta la matematica con musica e teatro. Iniziativa organizzata dai docenti Azzollini eDe Bonis (DiSBA). youtube.com/watchv=mmPsQK… Fonte: AGR Basilicata x.com