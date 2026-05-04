Il futuro del lavoro passa dal Castello | in 600 al Career Day di Novara con scuole e imprese

Il 29 e 30 aprile si è svolto nel Castello di Novara il “Career Day 2026”, un evento che ha visto la partecipazione di circa 600 studenti e numerose aziende del territorio. Durante le due giornate, le scuole e le imprese hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e condividere esperienze, creando un punto di incontro tra il mondo scolastico e quello lavorativo. L’evento si è tenuto in una cornice storica che ha valorizzato l’iniziativa.

Circa 600 studenti coinvolti e decine di aziende del territorio a confronto: sono i numeri del successo del “Career Day 2026”, ospitato il 29 e 30 aprile nella splendida cornice del Castello di Novara. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra gli istituti Iti Omar e Ite Mossotti, ha visto il.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Al Castello di Novara arriva il Career Day: due giorni di colloqui per gli studenti del territorioTrentaquattro aziende del territorio e quattro agenzie per il lavoro si danno appuntamento a Novara per incontrare gli studenti pronti al diploma. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Portale - A Vergato il Career Day dell'Appennino; Career Day ad Unimc, per tre giorni gli studenti incontrano il mondo del lavoro; Il Career Day si allarga. Laboratori e confronti con settanta aziende; Borgomanero, 500 colloqui in 3 ore: il successo del primo Career day all'istituto Da Vinci. Il futuro del lavoro passa dal Castello: in 600 al Career Day di Novara con scuole e impreseBilancio positivo per la due giorni che ha messo a confronto gli studenti di Omar, Mossotti, Fauser ed Enaip con le aziende del territorio. Il gruppo giovani imprenditori: Fondamentale fare rete ... novaratoday.it Putignano, Career Day l’11 maggio: imprese e giovani a confronto su lavoro e innovazionePUTIGNANO - Il Comune di Putignano promuove per l’11 maggio 2026 il Career Day, una giornata dedicata all’incontro tra imprese, giovani e cittadini in cerca di occupazione, con l’obiettivo di rafforza ... giornaledipuglia.com Vuoi entrare a far parte del Team Carraro Il Career Day dell' Università degli Studi di Ferrara è l'occasione perfetta! Mercoledì 6 maggio 2026, dalle ore 9.30 alle 15.00 Stand 38 - Polo scientifico tecnologico, via Giuseppe Saragat, 1 Passa a trovarci! Ti ra - facebook.com facebook