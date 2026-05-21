Carceri | Mariniello +Europa A Poggioreale condizioni non più sostenibili presenteremo istanza al DAP

Durante una visita al carcere di Poggioreale, un rappresentante di +Europa ha dichiarato che le condizioni all’interno della struttura sono diventate insostenibili. Ha annunciato che verrà presentata un’istanza al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per segnalare la situazione. La visita ha evidenziato delle criticità che, secondo quanto riferito, non possono essere ignorate o considerate normali. La dichiarazione mette in evidenza la volontà di intervenire formalmente per affrontare le problematiche riscontrate.

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“Quello che abbiamo riscontrato ieri durante la visita al carcere di Poggiorea non può essere ignorato né considerato normale”. Così Rosario Mariniello, vicesegretario di +Europa, al termine della visita svolta all’interno della struttura penitenziaria napoletana. “Abbiamo parlato con il personale sanitario presente nell’istituto - prosegue Mariniello - e i medici in servizio, un cardiologo e una pneumologa, ci hanno rappresentato le enormi difficoltà quotidiane nel garantire cure adeguate ai detenuti. Mancano strumenti, manca personale e spesso mancano perfino le condizioni minime per assicurare il diritto alla salute all’interno di una struttura che ospita centinaia di persone”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Carceri: Mariniello (+Europa), “A Poggioreale condizioni non più sostenibili, presenteremo istanza al DAP” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli: Carcere di Poggioreale un inferno in terra Sullo stesso argomento Carceri, capo del Dap e vertici regionali in visita all’istituto di AversaTempo di lettura: < 1 minutoDopo il rafforzamento, con 12 unità, del personale di Polizia Penitenziaria della casa di reclusione di Aversa, in... Balboni alla guida del Dap: il senatore ferrarese conquista le carceri italianeÈ Alberto Balboni il nuovo responsabile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Consiglio d’Europa: carceri, più di un milione di detenuti nel continente. Il 17% sono stranieri. Forte impatto di custodia preventivaNel rapporto sulla situazione dei penitenziari in Europa, reso noto a Strasburgo dal Consiglio d’Europa, risulta che i paesi con i tassi di incarcerazione più elevati sono stati la Turchia (458 detenu ... agensir.it Rapporto CdE, 'grave' sovraffollamento carceri italiane e in EuropaL'Italia si conferma tra i Paesi europei con il più grave problema di sovraffollamento carcerario. All'inizio del 2025 nelle prigioni italiane si contavano 121 detenuti ogni 100 posti disponibili, un ... ansa.it