Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e i rappresentanti regionali hanno visitato l'istituto di Aversa. La visita si è svolta dopo aver aggiunto dodici unità al personale di polizia penitenziaria, con l'obiettivo di verificare le condizioni e le attività all’interno della struttura. La presenza delle autorità ha coinvolto diversi settori dell’istituto, senza comunicare eventuali interventi specifici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il rafforzamento, con 12 unità, del personale di Polizia Penitenziaria della casa di reclusione di Aversa, in provincia di Caserta, ieri il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Stefano Carmine De Michele e il provveditore regionale della Campania, Carlo Berdini, hanno preso parte a una riunione con il personale in servizio nella struttura, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il direttore, Stella Scialpi, i delegati provinciale e locale dell’Uspp Angelo Palumbo e Angelo Pagliuca, le altre sigle sindacali e il comandante della Polizia Penitenziaria. Nel corso della riunione sono state...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carceri, capo del Dap e vertici regionali in visita all’istituto di Aversa

Notizie correlate

Delmastro con la scorta alle cene “ministeriali” alla Bisteccheria con Bartolozzi e i vertici del Dap: indagini sulle speseSi allarga il perimetro dell’indagine sul caso Andrea Delmastro, con nuovi approfondimenti che coinvolgono anche gli apparati di sicurezza.

UILPA Polizia Penitenziaria in visita al carcere di Avellino: vertici del sindacato in sopralluogoIl Segretario Nazionale UILPA Polizia Penitenziaria Domenico de Benedictis ha comunicato formalmente, con nota protocollo n.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Frigoriferi come arma di rivolta, l’estate calda delle carceri di Nordio; Carceri, capo del Dap e vertici regionali in visita all'istituto di Aversa; Fuori i frigo dalle celle, è scontro sulla circolare del Dap; Frigoriferi rimossi dalle celle, il garante dei detenuti campano: Decisione incomprensibile e pericolosa.

Carceri, capo del Dap e vertici regionali in visita all'istituto di AversaDopo il rafforzamento, con 12 unità, del personale di Polizia Penitenziaria della casa di reclusione di Aversa, in provincia di Caserta, ieri il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziari ... ansa.it

Frigoriferi rimossi dalle celle, il garante dei detenuti campano: Decisione incomprensibile e pericolosaForti critiche, da parte del garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello, alla recente nota firmata dal capo del Dap, Stefano Carmine De Michele ... napolitoday.it

Ad Abu Ghraib e a Guantanamo, passando per le carceri afghane, torturare i detenuti era una prassi. È quello, del resto, che fanno i terroristi sionisti agli ostaggi palestinesi nelle carceri israeliane. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/acc - facebook.com facebook

Umbria, Assisi, Eremo delle carceri x.com