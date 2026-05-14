Balboni alla guida del Dap | il senatore ferrarese conquista le carceri italiane
Il senatore ferrarese Alberto Balboni è stato nominato nuovo responsabile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La nomina arriva dopo la sua designazione come sottosegretario, sostituendo un precedente incarico. Con questa assegnazione, Balboni assume il controllo diretto delle strutture penitenziarie italiane, entrando a far parte della struttura di via Arenula. La sua nomina si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno del governo.
È Alberto Balboni il nuovo responsabile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Con questa delega, Balboni realizza una doppietta in via Arenula: prima la nomina a sottosegretario al posto di Delmastro, poi il controllo del Dap. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl ministro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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