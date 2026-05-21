Carcere il Comune di Parma ha restituito 50 mila euro dei fondi per il reinserimento dei detenuti
Il Comune di Parma ha restituito 50 mila euro di fondi destinati al reinserimento dei detenuti nel carcere di via Burla. Questi fondi facevano parte del progetto Territori per il reinserimento Emilia-Romagna, finanziato dal Fondo Sociale Regionale e cofinanziato dalla Cassa delle Ammende. Secondo quanto comunicato, l’amministrazione non ha utilizzato la somma prevista per i percorsi di reinserimento. La restituzione è stata formalizzata e comunicata alle autorità competenti.
Il Comune di Parma non ha utilizzato 50 mila euro di fondi, del progetto Territori per il reinserimento Emilia-Romagna - finanziato dal Fondo Sociale Regionale e cofinanziato dalla Cassa delle Ammende - destinati ai percorsi per il reinserimento dei detenuti del carcere di via Burla di Parma. Lo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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