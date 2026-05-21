Carcere il Comune di Parma ha restituito 50 mila euro dei fondi per il reinserimento dei detenuti

Il Comune di Parma ha restituito 50 mila euro di fondi destinati al reinserimento dei detenuti nel carcere di via Burla. Questi fondi facevano parte del progetto Territori per il reinserimento Emilia-Romagna, finanziato dal Fondo Sociale Regionale e cofinanziato dalla Cassa delle Ammende. Secondo quanto comunicato, l’amministrazione non ha utilizzato la somma prevista per i percorsi di reinserimento. La restituzione è stata formalizzata e comunicata alle autorità competenti.

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