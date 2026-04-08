Aggredito agente a Mammagialla | colpito violentemente da detenuto finisce in ospedale

Nella giornata di ieri 7 aprile, un agente di sorveglianza generale è stato vittima di un'aggressione all’interno del penitenziario di Mammagialla. Un detenuto lo ha colpito con violenza, rendendo necessario il suo trasporto in ospedale per le cure del caso. L’episodio si è verificato durante le ore di servizio e sta facendo scattare le indagini delle autorità competenti per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Aggressione a Mammagialla ai danni di un sovrintendente di sorveglianza generale: è accaduto nella giornata di ieri 7 aprile. Non il primo caso nella casa circondariale viterbese che è alle prese da anni con la mancanza di personale. Attualmente gli agenti di polizia penitenziaria previsti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Agente colpito da detenuto in ospedale dopo che è stato trasportato per intervento medico**Un agente della polizia penitenziaria è stato colpito da un detenuto durante un trasferimento sanitario all’ospedale, in un episodio che mette in... Aggressione al carcere di Pordenone: agente colpito all'addome da un detenutoL'episodio si è verificato nella giornata di lunedì 23 febbraio intorno alle 11:40 nella casa circondariale della Destra Tagliamento Un colpo inferto...