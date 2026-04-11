Ogni giorno alle 8.30, QuiFinanza aggiorna sul prezzo dei carburanti nelle diverse regioni italiane. Attualmente, il prezzo della benzina si aggira intorno a 1,793 euro al litro, mentre il diesel costa circa 2,176 euro. Tra le regioni, Bolzano registra i prezzi più elevati per entrambi i carburanti. Questi dati sono raccolti e diffusi quotidianamente, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione in Italia.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.793 per la benzina, 2.176 per il diesel, 0.793 per il gpl, 1.599 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 11 aprile 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.138 Benzina SELF 1.784 GPL SERVITO 0.787 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.793, diesel a 2.176. La regione più cara è Bolzano

Prezzo dei carburanti fuori controllo, dalla benzina al diesel scattano nuovi aumentiDopo un mese di guerra in Iran, fare il pieno alla propria automobile diventa sempre più amaro.

Il prezzo dei carburanti continua a salire: il diesel sfiora i 2 euro al litro, male anche la benzinaOrmai ci siamo abituati a vedere il tabellone del distributore di turno con i prezzi che aumentano di giorno in giorno.

Temi più discussi: Prezzi dei carburanti: il diesel torna ai livelli precedenti al taglio delle accise; Sale ancora il prezzo dei carburanti, benzina a 1,789 euro, gasolio a 2,178 euro; Caro carburanti, prezzo diesel e benzina: cosa è cambiato con tregua tra Usa e Iran; Benzina e diesel in Europa: dove i prezzi sono più alti e più bassi.

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.793, diesel a 2.176. La regione più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.793 per la benzina, 2.176 per il diesel, 0.793 per il ... quifinanza.it

Carburanti, arrivano i ribassi su benzina e gasolio: i prezzi di oggiPrezzi medi dei carburanti in lieve calo nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, con benzina e gasolio che registrano i primi ribassi dopo ben 40 giorni in salita. A segnalarlo è Staffetta Quotidi ... adnkronos.com

Tulipani a Vigone (Torino ) stupendi e soprattutto molto molto onesti nel prezzo di ingresso c'è un fiore o un bulbo in omaggio. - facebook.com facebook

Sarà unicamente una questione di prezzo. Se scompaiono 15 Mbpd di greggio e prodotti, in giro ne restano 85. I più poveri non ne avranno, noi lo continueremo a comprare a maggior prezzo e dunque i razionamenti ci toccheranno meno (ma soffriremo le con x.com